Gabi Martins é vista em clima de romance com Victor Igoh em festa

10/06/2023 | 15:10



Clima de remember? Ao que tudo indica para Gabi Martins e Victor Igoh, sim! Os dois estiveram no São João da Vila, em Alagoas, na madrugada deste sábado, dia 10, e foram flagrados dançando em cima de romance. Para quem não se lembra, eles já tiveram um affair em 2022.

Agora, de acordo com a colunista Fabia Oliveira, eles decidiram dar uma nova chance ao romance. Tudo porque, depois do trelele na festa, a cantora e o influenciador digital foram vistos juntinhos em um hotel em Penedo, Alagoas.

Lembrando que ambos estão solteiros e aproveitando a vida! Aliás, Victor Igoh chegou a afirmar para a colunista que os dois são amigos há um tempo e que ele está em Penedo com familiares e amigos, e que a Gabi faz parte do grupo.

Relembre o romance

Em 2022, Gabi Martins e Victor Igoh também foram vistos juntos. Na época, eles engataram um relacionamento após o término da ex-BBB com Tierry, e quando Victor havia acabado de ficar solteiro depois de terminar o noivado com Sthefane Matos. Gabi chegou até a admitir que dava uns beijos no influenciador, mas eles não assumiram algo mais sério.

Será que agora vem romance?