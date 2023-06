Thiago Nigro dá carro com mais de mil flores para Maíra Cardi

10/06/2023 | 14:11



Desde que assumiram o namoro no início de março, Maíra Cardi e Thiago Nigro não param de surpreender.

E prestes a chegar o Dia dos Namorados, mais uma vez os noivos deram o que falar. A influenciadora digital mostrou o presentão que ganhou do amado:

Meu Deussss, você não existe, meu amor. Olha o PRESENTE que ganhei ontem a noite de Dia dos Namorados!! Foi assim que ele teve a ideia de me dar esse carrão. Eu explico: Ontem, de repente, ele me deu um SUSTO e disse: Precisamos conversar sério. Isso me assustou bastante MESMO, pensei que alguém tinha.. sei lá! Na sequência do susto, ele abriu a porta de casa e tinha um porta-malas lotado de flores. Eram mais de MIL flores! Eu amei, agradeci, abracei e não tinha entendido que na verdade, estava ganhando O CARRO.