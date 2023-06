Príncipe Harry e Meghan Markle não são convidados para festa de aniversário de Charles (e rei quebra juramento de Rainha Elizabeth II)

10/06/2023 | 14:11



Os conflitos da família real britânica nunca acabam. O mais novo deles dá conta de que o Príncipe Harry e Meghan Markle não foram convidados para a festa de aniversário do Rei Charles III, que acontece na próxima semana, em Londres.

As informações são do jornal Daily Mail, que afirma que a decisão do monarca em convidar o filho caçula para o evento quebra um juramento feito pela Rainha Elizabeth II em janeiro de 2020, quando Harry e Markle renunciaram às suas funções na realeza. Isso porque na época a rainha divulgou um comunicado dizendo que os dois seriam sempre membros muito amados da família e, depois, os assessores da monarca ainda informaram que o casal seguiria sendo convidado para eventos oficiais da monarquia britânica. Agora, com a coroação de Rei Charles III, o juramento foi quebrado. Eita!

Para que entenda a celebração, apesar de Charles ter nascido em novembro de 1948, seu aniversário será celebrado em junho como uma tradição entre os monarcas britânicos. Como será a primeira celebração com ele como novo rei, está marcada uma grande parada pelas ruas centrais de Londres.

Acho que [a decisão de não convidar Harry e Markle] reflete o estado da relação entre eles e a monarquia no momento, revela uma fonte anônima do alto escalão da realeza ao jornal.

Entretanto, os assessores da monarquia e os representantes pessoais de Harry e Markle ainda não se pronunciaram publicamente sobre o assunto.

E não termina por aí! De acordo com o jornal Daily Star, quem também não estará presente na comemoração é o Príncipe Andrew, terceiro dos quatro filhos da Rainha Elizabeth II, que foi forçado a renunciar às suas funções reais em 2019 após ser acusado de ter feito uso da rede de tráfico sexual mantida pelo empresário Jeffrey Epstein.