Rico Melquiades nega ter batido em Dayanne Bezerra: - Eu jamais faria isso porque iria acabar com a minha vida

10/06/2023 | 13:10



O assunto deste sábado, dia 10, é a briga que rolou na madrugada entre Rico Melquiades e Dayanne Bezerra no São João da Vila, festa organizada por Carlinhos Maia em Alagoas. Os dois se descontrolaram e saíram no tapa. Eles aparecem em vídeos que mostram a discussão com pancadaria entre os dois.

Daynne já tinha dado a sua versão sobre os fatos, e agora Rico resolveu contar o que aconteceu, negando ter batido na advogada, como ela atesta.

- Eu sei que você estão esperando eu me pronunciar, e eu vou. Eu não entendo de leis, mas eu sei que em ocasião nenhuma eu posso ralar um dedo numa mulher. Eu não fiz isso. Eu jamais faria isso porque iria acabar com a minha vida, gente. A única coisa que eu fiz foi proteger a minha irmã.

Em vários vídeos nas redes sociais, ele contou o seu lado da história:

- Como eu sabia que iam para cima da minha irmã, eu fiquei de costas para os socos irem em mim. Eu cheguei para conversar com a Dayanne. Eu estava alterado e ela também. A gente estava discutindo e minha irmã entrou entre a gente. Minha irmã foi errada e o jogou o copo nela. E a Dayanne foi pra cima dela. E de repente veio todo mundo pra cima. Eu entrei no meio e virei pra os socos virem em mim e não em cima da minha irmã, declarou ele, que se diz bastante nervoso com a situação.

Ele ainda comenta:

Eu levei muitos socos, mostrando os machucados pelo corpo.

Dayanne também voltou a falar sobre o assunto e pediu desculpas a Carlinhos Maia, dono da festa, dizendo que jamais gostaria de tirar o brilho do evento.

- Carlinhos e Lucas sempre foram incríveis comigo e com a minha família, sempre nos receberam com os braços abertos. Eu não queria de maneira alguma ter trazido tipo de problema para eles. Então eu só quero pedir desculpas a eles e que isso que ocorreu não apague o brilho e a grandeza dessa festa.