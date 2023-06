Bruna Marquezine posta homenagem fofa para Xolo Maridueña

10/06/2023 | 13:10



Bruna Marquezine e Xolo Maridueña não se desgrudam mais! Desde que viveram um par romântico no filme Besouro Azul, os atores se tornaram grandes amigos, e até chegaram a virar alvo de boatos de romance.

Não muito tempo depois, Marquezine afirmou que o ator havia se tornado um de seus melhores amigos. E é claro que o sentimento é recíproco, já que o ator vive elogiando a best.

No dia 9 de junho foi aniversário do ator, que recebeu uma fofa homenagem de Bruna nas redes sociais. Ela publicou uma porção de fotos ao lado do amigo, e em uma delas chegou a dizer que ele é o melhor amigo que ela tem. Pura fofura, né?