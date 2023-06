Real madrid anuncia 2º reforço caseiro: Brahim Diáz volta de empréstimo ao Milan

10/06/2023 | 10:34



O Real Madrid continua se reforçando com jogadores que já defenderam a camisa do clube. Um dia após recontratar o lateral-esquerdo Fran García, a quem haviam vendido ao Rayo Vallecano, os merengues anunciaram a volta do atacante Brahim Diáz, que passou três temporadas emprestado ao Milan.

Com elenco bastante enxuto, o clube espanhol necessita de reforços para o setor ofensivo após as saídas de Asensio, Hazard, Benzema e Mariano Martínez ao fim da última temporada, pois ficou somente com os brasileiros Vini Júnior e Rodrygo para Carlo Ancelotti escalar no ataque e repatriar Díaz acabou se tornando estratégia boa e econômica.

"O Real Madrid comunica que na terça-feira, 13 de junho, às 12 horas na Cidade Real Madrid, será realizada a cerimônia de apresentação de Brahim Díaz, que retornará como jogador do nosso clube até 30 de junho de 2027, após empréstimo por três temporadas no AC Milan", informou o clube merengue.

"Nesta fase tornou-se um jogador fundamental na histórica seleção italiana. Com Brahim, o Milan voltou a ser campeão da Série A em 2022 e chegou às semifinais da Liga dos Campeões nesta temporada. Brahim Díaz é jogador do Real Madrid desde janeiro de 2019 e já conquistou 1 Liga e 1 Supertaça de Espanha pelo nosso clube, antes de ser emprestado ao AC Milan em setembro de 2020."

O clube também fechou a contratação do meia Bellingham, do Borussia Dortmund, mas ainda não oficializou a chegada do jovem prodígio inglês. Ancelotti vai renovar o elenco e a ideia é ter ainda mais jovens ganhando oportunidades.