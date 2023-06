Dayanne Bezerra e Rico Melquiades saem no tapa, irmã de Deolane Bezerra quebra o dente e vai à polícia

10/06/2023 | 10:11



A madrugada deste sábado, dia 10, do São João da Vila, festa organizada por Carlinhos Maia em Alagoas, teve um barraco daqueles. Tudo porque a irmã de Deolane Bezerra, Dayanne Bezerra, saiu no tapa com Rico Melquiades e precisaram ser separados por outras pessoas. Mais tarde, a advogada apareceu aos prantos nas redes sociais, contou que quebrou o dente e mostrou que estava na delegacia.

No vídeo, que viralizou na internet, aparece a discussão com pancadaria entre os dois - e a própria Dayanne publicou nos Stories do Instagram as imagens para mostrar tudo o que aconteceu. Já Rico não se pronunciou até a publicação desta matéria.

A advogada contou sua versão:

- Gente, estava na minha no meu canto. E ele veio me bater com uma mulher que disse que era a irmã dele. Essa mulher que ele diz que é irmã dele toma meu copo e joga na minha cara, explicou.

Nas imagens, uma mulher de verde joga bebida na cara da influenciadora digital enquanto ela discutia com Rico. É por conta disso que a pancadaria começa, e os envolvidos chegam a cair no chão.

Minha sorte foram as pessoas, me defendi o máximo que pude. Estou totalmente sem chão, nunca pensei que ele fosse tão covarde, escreveu Dayanne nas suas redes sociais.

Depois do ocorrido, o campeão de A Fazenda 13 deixou o evento cercado por seguranças.

Dayane ainda apareceu chorando nos Stories e falou sobre a briga.

- Eu estou toda machucada, estou com minhas pernas machucadas, meu dente quebrado. Toda machucada, pescoço, cabeça, tudo. Eu fui agredida por um homem e uma mulher. Se fosse só ela, tudo bem. Mas ele trouxe ela para colocar de frente para poder bater em mim. Ele é um covarde. Eu estou na delegacia. Eu não aceito isso, não mereço.