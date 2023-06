Hernández rompe ligamento do joelho, perde temporada nos EUA e nova chance de encarar Messi

10/06/2023 | 08:46



O mexicano Javier 'Chicharito' Hernández já polemizou ao dizer que Cristiano Ronaldo é melhor do que Lionel Messi e sempre quis levar a melhor sobre o argentino. Desde quando defendeu o Real Madrid. Na Copa do Mundo do Catar, não foi convocado e um novo reencontro acabou impossibilitado - as seleções se enfrentaram na segunda rodada da primeira fase. Com a ida do camisa 10 aos EUA, para o Inter Miami, a oportunidade novamente apareceria já que o atacante é ídolo do Los Angeles Galaxy. Mas o jogador de 35 anos teve constatado o rompimento dos ligamentos do joelho direito e está fora da temporada.

A contusão ocorreu em um jogo de quarta-feira, pelas quartas de final da Copa Lamar Hunt, diante do Real Salt Lake City. Após passar por exames mais detalhados na sexta-feira, Chcicharito recebeu a pior das notícias do Galaxy "Será operado em data ainda indefinida para iniciar o processo de reabilitação."

A lesão é a mais grave de joelho e o veterano mexicano ficará ausente dos gramados por até nove meses. Perderá a segunda parte da Major League Soccer (MSL), liga americana, e pode nem voltar a vestir a camisa do clube, já que seu contrato vence.

Chicharito marcou 18 gols na temporada passada, sua melhor desde que chegou ao Los Angeles Galaxy em 2020. Mas na atual edição, mandou apenas uma bola às redes adversárias e vinha sofrendo com as constantes lesões.

Apesar da possibilidade da lesão antecipar o fim da carreira do mexicano de 35 anos, há a chance de ele se transferir para o Chivas Guadalajara, e ainda atuar mais um ou dois anos em seu país. Uma das equipes mexicanas mais populares, o Chivas perdeu a final do Clausura para o Tigres e há algum tempo vem sofrendo para encontrar bons atacantes.