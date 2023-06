Ucrânia: Último reator da maior usina nuclear da Europa é colocado em "desligamento frio"

10/06/2023 | 08:19



A agência nuclear da Ucrânia, a Energoatom, afirma que colocou em "desligamento frio" o último reator operacional da maior usina nuclear da Europa, a de Zaporizhzhia. A medida de segurança foi tomada após o rompimento da barragem de Kakhovka.

Cinco dos seis reatores da usina, ocupada por forças russas, já estão em estado de "desligamento frio" - no qual todas as hastes de controle são inseridas no núcleo do reator para interromper a reação de fissão nuclear e a geração de calor e pressão.

A agência nuclear ucraniana pondera, em comunicado, que não há ameaça direta à usina pelo rompimento da barragem, e que outros fatores foram determinantes para a decisão, como um bombardeio próximo que danificou as linhas aéreas que conectam a usina ao sistema de energia da Ucrânia.

Funcionários da Energoatom ainda trabalham na usina, embora ela esteja sob controle russo. (Fonte: Associated Press)