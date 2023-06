Lexa abre o coração sobre relação com MC Guimê e revela futuro do casal: Essa decisão é extremamente pessoal

10/06/2023 | 08:11



A relação de Lexa e MC Guimê deu o que falar depois que o funkeiro foi expulso do BBB23 sob acusação de assédio sexual. A cantora chorou, se abriu publicamente, recebeu o apoio de famosos, chegou a falar que ia se separar e, depois, resolveu se preservar. Até agora! Na noite desta sexta-feira, dia 9, Lexa abriu o coração e revelou como está sua relação com o marido.

Publicando algumas fotos ao lado de Guimê, a cantora escreveu:

Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, oito anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender.

Lexa falou, também, sobre seu futuro ao lado do cantor:

Seguimos por aqui... na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal @mcguime te amo.

Para quem não acompanhou toda a história, MC Guimê e Cara de Sapato passaram dos limites em uma festa do BBB23 e Tadeu Schmidt abriu o programa do dia 16 de março anunciando a expulsão dos dois por conta de atitudes com Dania Mendez - a sister mexicana que entrou no confinamento brasileiro - que violaram as regras do programa. Além disso, fora do programa eles estão sendo investigados por importunação e assédio sexual.