E agora, vereadores?

Diário do Grande ABC



10/06/2023 | 08:54



Fechada em 25 de maio, após bandidos levarem computadores e fiação, impedindo seu funcionamento, a Unidade Básica de Saúde do Parque São Bernardo segue sem atender à população. O prefeito Orlando Morando (PSDB) descumpriu a promessa, feita em rede social, de reabrir a UBS na segunda-feira e o secretário Geraldo Reple Sobrinho, blindado pela maioria governista da Câmara, está desobrigado de dar satisfações públicas sobre o caos instalado no setor que comanda. Se o prefeito não tem compromisso e a incompetência de seu auxiliar direto não resulta em punição, as cobranças devem ser dirigidas ao Poder Legislativo – que dá guarida a ambos.

Uma das funções constitucionais do legislador é fiscalizar as ações e omissões do Executivo. A maioria dos vereadores são-bernardenses, todavia, é muito mal-preparada. Tanto que, ao tentar justificar o rolo-compressor que impediu a convocação do secretário, saiu-se com justificativa esdrúxula, de que Geraldo Reple Sobrinho sempre está à disposição da Casa para esclarecer quaisquer dúvidas sobre a saúde. Se é realmente isso, os parlamentares deveriam explicar à sociedade por que há tantos erros na gestão da rede municipal, com o fechamento de unidades, inclusive três alas do Hospital de Clínicas, e a falta de profissionais para tocar o dia a dia.

Após mobilizarem-se contra a convocação de Reple, 24 dos 28 vereadores chamaram para si a responsabilidade por qualquer tragédia humanitária que, porventura, vier a ocorrer na saúde. Deixaram de assinar o documento, em ordem alfabética, Afonsinho, Ary de Oliveira, Almir do Gás, Aurélio, Bispo João Batista, Danilo Lima, Dr. Eliezer Mendes, Dr. Manuel, Eduardo Tudo Azul, Estevão Camolesi, Glauco Braido, Gordo da Adega, Henrique Kabeça, Ivan Silva, Joilson dos Santos Carvalho, Jorge Araújo, Léo RR, Lucas Ferreira, Maurício Cardozo, Netinho Rodrigues, Palhinha, Paulo Chuchu, Reginaldo Burguês e Toninho Tavares. À população cabe dar a resposta.