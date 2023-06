Ramalhão conta com fator campo para espantar má fase na Série D

Pedro Lopes



10/06/2023 | 03:50



Há três jogos sem vencer na Série D do Campeonato Brasileiro, o Santo André espera contar com o apoio da torcida para espantar a má fase nesta tarde. A equipe do técnico Matheus Costa recebe o capixaba Real Noroeste, às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, pela sétima rodada da primeira fase.

Em quinto lugar no Grupo 6 da competição, com oito pontos conquistados, o Santo André precisa de vitória para voltar à zona de classificação à próxima fase, para onde passam os quatro melhores de cada chave. O Ramalhão vem de sequência ruim: empate e duas derrotas – na última, de virada, foi goleado pelo Athletic Club-MG, fora de casa, por 4 a 2.

O Real Noroeste Capixaba, da cidade de Águia Branca, no Espírito Santo, ocupa a sétima colocação do grupo, com quatro pontos, e também não vence há três partidas. Na quarta-feira, mesmo jogando diante de sua tocida, a equipe foi superada pelo Resende-RJ por 1 a 0.

Matheus Costa julga que a partida de hoje é determinante para sua equipe, já que seis pontos separam o Ramalhão do Nova Iguaçu-RJ, último colocado do Grupo 6. Depois da derrota em Minas Gerais, o elenco se reapresentou na quinta-feira. Os atletas que começaram a partida realizaram treino regenerativo.

O principal foco do treinador foi a parte de movimentação do time, e para isso, o preparador Rogério Lopes estimulou um trabalho voltado para velocidade e explosão. Logo após foi feito um treinamento com bola em campo reduzido.

AUSÊNCIAS

O meia andreense Vitinho está fora do compromisso contra o Real Noroeste por conta do terceiro cartão amarelo. Já o lateral Ruan, que deixou a última partida reclamando de dores, está no departamento médico e é dúvida.