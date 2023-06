Restaurante Popular de Diadema é revitalizado

Da Redação



10/06/2023



A Prefeitura de Diadema entrega segunda-feira, às 11h, a revitalização do Restaurante Popular Campanário, localizado no bairro Taboão. O local, que recebeu investimento de R$ 910 mil da administração, passou por obras de manutenção e modernização da infraestrutura, além de aquisição de equipamentos.

Inaugurado em 2010, o restaurante popular serve diariamente 825 refeições, ao preço de R$ 2 cada. No mesmo espaço também são produzidos 80 pratos oferecidos aos frequentadores do Centro Pop Diadema, serviço que atende população em situação de rua.

Do total investido na reforma, R$ 605 mil foram aplicados na conservação do prédio e os outros R$ 305 mil para compra de equipamentos, que serão utilizados na produção das refeições. Entres eles: freezer, forno combinado, balcões térmicos e pastrus aquecidos e refrigerados.

Na manutenção do prédio, o serviço executado envolveu a reforma do telhado, troca das grelhas da cozinha, colocação de telas nas janelas e melhorias na cozinha didática, onde são realizados os cursos gratuitos que são oferecidos à comunidade. A unidade ganhou, ainda, horta pedagógica e uma pintura geral foi realizada, nas partes externa e interna do prédio.

Junto com a melhoria do equipamento também será realizada a mudança do nome da unidade alimentar que, a partir da data, passará a ser chamada de Restaurante Popular Campanário João Carlos Alves. Participam da cerimônia em homenagem a João familiares do ex-secretário, autoridades locais e também da Capital.

“João Carlos faleceu em 2020, e a inclusão do seu nome ao restaurante municipal de Diadema é uma homenagem e reconhecimento pela sua atuação como secretário de Segurança Alimentar na cidade, nos anos 1990”, destacou o Paço.

João foi vereador em São Paulo por duas legislaturas, secretário de Abastecimento no governo Luiza Erundina e de Segurança Alimentar em Mauá, além de Diadema. Também lutou pela construção, organização e fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no Brasil.