Jovem é agredido em escola de São Bernardo por ser filho de PM

Renan Soares



10/06/2023 | 03:32



Um adolescente foi agredido e roubado em uma escola de São Bernardo após os colegas descobrirem que seu pai é policial militar. O fato aconteceu na Escola Estadual Yolanda Noronha Nascimento, no Jardim Silvina. Segundo o relato da vítima, o convívio com outros estudantes mudou completamente no fim de março, quando a informação chegou até outros alunos. Nesta semana, dois jovens foram apreendidos após tomarem uma corrente de prata do rapaz.

Segundo informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado de São Paulo, a ação foi flagrada pelo circuito de segurança da unidade escolar. Nas imagens, é possível ver o momento em que o grupo de três alunos cercou a vítima no período do intervalo, bloqueando sua passagem e roubando a corrente, avaliada em R$ 750. O ataque aconteceu por volta das 10h da última terça-feira.

Segundo o que consta no BO (Boletim de Ocorrência), na delegacia, o jovem relatou que, após os alunos descobrirem a profissão do seu pai, diariamente passou a sofrer agressões físicas, como tapas na cabeça, chutes nas pernas e ameaças de ataaques na saída das aulas. Além disso, os três estudantes passaram a exigir quantias financeiras para que o mesmo não apanhasse.

O pai da vítima esteve na escola na terça-feira, após a direção da unidade ter convocado a ele e aos responsáveis pelas agressões para reunião. Logo depois do encontro, marcado por confusões, o policial militar também passou a ser ameaçado pelos adolescentes e por outros estudantes, sendo que um deles dizia ter um parente ligado a uma associação criminosa. O policial, inclusive, teve seu carro danificado enquanto estava no colégio. Segundo informações, a transferência de escola do aluno agredido já foi solicitada pelos familiares.

APREENDIDOS

A SSP informou que dois dos três autores das agressões foram apreendidos e encaminhados à Fundação Casa – um de 14 e outro de 15 anos –, onde serão apresentados na Vara da Infância e Juventude. O caso foi registrado como ato infracional de roubo e ameaça no 6º DP (Distrito Policial) de São Bernardo.

Já a Diretoria de Ensino de São Bernardo e a unidade escolar afirmaram ao Diário que estão à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Além disso, a equipe regional do Conviva SP (Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar) irá até a escola para intensificar estratégias de mediação de conflitos nas unidades escolares.

Conforme informado, o caso foi inserido na Plataforma Conviva SP – Placon, sistema utilizado para acompanhamento de registro de ocorrências escolares na rede estadual de ensino.

A ocorrência foi registrada na última quarta-feira. A reportagem não localizou a defesa dos menores envolvidos na ocorrência nem de seus responsáveis.