Morador do Parque São Bernardo está há duas semanas sem UBS

Wilson Moço



10/06/2023 | 03:12



Moradores do Parque São Bernardo estão impedidos de recorrer à unidade de saúde do bairro desde o último dia 25 de maio, quando os atendimentos foram interrompidos após ladrões invadirem o equipamento durante a madrugada e levarem computadores, cabos e fiação. Apesar de o prefeito Orlando Morando (PSDB) ter dito em live, quinta-feira da semana passada, que a reabertura deveria ocorrer “em breve”, e chegou a citar que poderia até ser na última segunda-feira, a equipe do Diário esteve novamente na frente da UBS (Unidade Básica de Saúde), na tarde de ontem, e encontrou os portões ainda fechados com cadeados e também sem qualquer informação aos usuários.

Assim como na primeira visita, na quinta-feira da semana, a reportagem encontrou usuários que aguardam pela reabertura para realizar consultas ou obter guias para atendimento com especialistas. É o caso de Vitória Batista Santos, 73 anos, que há cerca de quatro meses espera pelo agendamento para passar com ortopedista, a fim de avaliar problema no joelho e poder iniciar tratamento, inclusive com fisioterapia.

“Minha mãe tem osteoporose e fez cirurgia no joelho há quatro meses, ou mais, e desde então espera consulta com ortopedista para fazer tratamento, porque está muito inchado. Tem dias que ela é obrigada a ficar em casa, porque nem consegue andar. Quando vamos na UBS para saber da consulta, dizem que ainda não apareceu vaga, e quando tiver vão nos avisar. Só que até agora nada. E tem funcionários lá que são bem rudes, que dão impressão que não gostam que vamos lá cobrar o que é um direito”, reclamou a filha Priscila Batista Santos, 39.

Priscila disse ainda que a UBS Parque São Bernardo atende a muitos idosos, que não conseguem se deslocar para outros equipamentos sem acompanhantes. “Eles (idosos) têm dificuldades para buscar atendimento em outras UBSs, que, por serem longe, é preciso ir de ônibus ou de carro. De qualquer jeito, é complicado para as pessoas com mais idade irem sozinhas. Muito triste a situação da saúde em São Bernardo, e mais ainda de quem depende da rede pública”, disse Priscila, moradora do bairro há 25 anos.

Outro usuário da unidade disse que tem consulta marcada para dia 29, quando entregará resultados de exames e “saber quais os próximos passos” que o médico vai orientar. “Só espero que até lá a UBS esteja funcionando”, disse o aposentado da Prefeitura, que preferiu não ser identificado.

Questionada sobre a situação da UBS e se há previsão de reabertura, a Prefeitura não respondeu até o fechamento desta edição. O silêncio tem se mantido em relação a todas as demandas que envolvem a rede pública de saúde, sob comando do secretário Geraldo Reple Sobrinho desde janeiro de 2017, quando Orlando Morando assumiu o primeiro mandato.