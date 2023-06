Oukitel OKT3 Tablet: em promoção na AliExpress, sai por US$149,99

Da Redação

Do 33Giga



10/06/2023 | 01:55



A Oukitel, uma marca de dispositivos móveis de renome mundial, tem o prazer de anunciar o lançamento de sua mais recente obra-prima – o Oukitel OKT3 Tablet! Como um tablet poderoso e econômico, o Oukitel OKT3 combina especificações avançadas de hardware e excelente desempenho de software para oferecer aos usuários uma excelente experiência. O mais surpreendente é que o OKT3 será lançado durante a promoção AliExpress 618 e custará apenas $ 149,99! Esta é uma rara oportunidade a não perder!

Aparência e Exibição

Em termos de aparência, o Oukitel OKT3 usa hardware requintado + material de revestimento de plástico termofusível, que combina perfeitamente robustez e estética. O tamanho é 246,4*161,51*7,4 mm e o peso é de apenas 510 gramas, o que é leve e fácil de transportar. O visor LCD de 10,51 polegadas está equipado com resolução total de alta definição (FHD), proporcionando aos usuários um prazer visual claro e delicado. A tela sensível ao toque adota a avançada tecnologia multitoque Incell, que é responsiva e suave na operação.

Excelente desempenho

Processador poderoso, experiência suave

Oukitel OKT3 está equipado com poderosos processadores Spreadtrum T616 dual-core A75 2.0GHz + hexa-core A55 1.8GHz, permitindo que você desfrute de velocidade de execução incomparável e recursos suaves de multitarefa. Seja assistindo a vídeos de alta definição, jogando ou lidando com tarefas de escritório, o OKT3 pode lidar com isso com facilidade.

Armazenamento maciço, divirta-se jogando

Oukitel OKT3 possui 8 GB de memória DDR e 256 GB de espaço de armazenamento EMMC, OKT3 fornece um espaço de armazenamento de grande capacidade, permitindo que você salve seus arquivos, fotos e vídeos a qualquer momento. Jogue sem se preocupar em ficar sem espaço de armazenamento!

Câmera de alta definição, grave belos momentos

A câmera frontal do tablet Oukitel OKT3 com lente de 8 MP de foco fixo permite que você tenha a melhor aparência em selfies e videochamadas. A câmera traseira está equipada com uma lente de 16 megapixels com foco automático, que pode capturar mais detalhes e registrar seus belos momentos.

Novo sistema Android, forte suporte

O tablet Oukitel OKT3 está equipado com o mais recente sistema Android – Android 13.0, que oferece aos usuários uma experiência operacional mais suave e estável. Os usuários podem acessar facilmente Google, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Fotos e muitos outros aplicativos para atender a várias necessidades diárias. Ao mesmo tempo, o OKT3 também oferece suporte a vários idiomas, permitindo que os usuários alternem e usem livremente.

Entretenimento multimídia, diversão máxima

O computador tablet OKT3 fornece amplo suporte multimídia e suporta vários formatos de vídeo, como H.264, MPEG4, H.263, VP8 e VP9, permitindo que você assista a filmes de alta definição a qualquer momento. Em termos de formatos de áudio, suporta MP3, AAC, AAC+ e AMR-NB, etc., permitindo ouvir música e podcasts. Além disso, OKT3 também suporta uma variedade de formatos de imagem comuns, como JPG, JPEG, GIF, BMP e PNG, permitindo que você aproveite e compartilhe fotos maravilhosas a qualquer momento.

Ferramenta de escritório, melhore a eficiência do trabalho

O tablet Oukitel OKT3 também possui software de escritório comumente usado, incluindo EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF e TXT, etc., permitindo visualizar e editar arquivos a qualquer momento durante o escritório móvel. Seja processando e-mails, criando relatórios ou visualizando e-books, o OKT3 pode atender às suas diversas necessidades de escritório.

Adaptabilidade ambiental estável e confiável

Oukitel OKT3 Tablet PC tem uma ampla gama de adaptabilidade ambiental. A faixa de temperatura de trabalho é de 0 a 45 graus Celsius e o requisito de umidade de trabalho é de 10% a 90% sem condensação. A faixa de temperatura de armazenamento é de -10 a 60 graus Celsius, e o requisito de umidade de armazenamento é de 5% a 90% sem condensação. Independentemente das condições extremas de temperatura ou umidade, o OKT3 pode operar de forma estável, garantindo a segurança dos dados e a confiabilidade do dispositivo.

Conectividade total, possibilidades ilimitadas

Oukitel OKT3 suporta vários métodos de conexão, incluindo conexão de dados tipo C, que pode ser facilmente conectada a um PC ou dispositivos externos; Interface de carregamento tipo C, que suporta carregamento rápido, permitindo que você economize tempo e jogue mais; ele também suporta as funções WiFi e Bluetooth, pode se conectar rapidamente a redes sem fio e dispositivos externos, proporcionando uma experiência mais conveniente.

Vida útil da bateria estável

Além disso, a Oukitel OKT3 também obteve certificações de terceiros, como FCC, CE e ROHS, para garantir que a qualidade e a segurança do produto atendam aos padrões internacionais. Seja em termos de design de aparência, especificações de hardware ou suporte de software, OKT3 demonstrou o profissionalismo e requinte da marca Oukitel.

Onde comprar

O Oukitel OKT3 Tablet estará na Promoção AliExpress World Premiere a partir de 12 de junho. Durante o evento, o tablet com preço normal de varejo de US$ 249,99 está à venda com desconto de US$ 149,99. Se você comprar o OKT3 durante a promoção 618 AliExpress, poderá não apenas obter um ótimo desconto no preço, mas também desfrutar da alta qualidade e confiabilidade. Aja agora, acesse o site do AliExpress para adquirir os tablets OKT3, tornando sua vida mais conveniente e enriquecedora! Além disso, use o seguinte código exclusivo: OUKITELOKT3 ($20) para obter um desconto maior! O período da promoção é de 12 a 18 de junho, não perca!

Para obter mais detalhes sobre esses produtos interessantes, visite o site oficial da Oukitel.