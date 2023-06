Lexa e Mc Guimê reatam casamento e cantora declara: 'Decisão extremamente pessoal'

09/06/2023 | 22:05



Lexa usou as redes sociais nesta sexta-feira, 9, para anunciar que ela e MC Guimê reataram o casamento após crise. "Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender", escreveu a cantora.

Na legenda de uma foto publicada no Instagram, em que o casal aparece junto, Lexa declarou: "Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui... na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo".

A notícia foi bem recebida por fãs e amigos famosos do casal. "Sejam felizes! Uma vida a dois nunca é construída numa linha reta. Pelo contrário, é cheia de lombadas e curvas e só diz respeito à voces!", falou Marcos Mion. "Uhuuuuu... que alegriaaaaaaaa! O amor sempre VENCE", comentou Ticiane Pinheiro.

"Como padrinhos de casamento, fico feliz em ver o amor de vocês assim! Estar nos momentos bons e ruins é papel dos amigos de verdade! Quem ama está do lado, lutando, evoluindo!!! Permitam se o perdão, permitam se o amor! Estarei sempre aqui", destacou Victor Sarro. "Muitas alegrias e felicidades a vocês !!!!", disse Tico Santa Cruz. "Amiga, se botar esse amor na vitrine a gente vai vibrar pela felicidade enorme", declarou Gaby Amarantos.

Crise no casamento

MC Guimê e Lexa tiveram uma crise no casamento em março deste ano, quando o cantor foi eliminado do BBB 23. Ele deixou o reality show após ser acusado de assediar a influenciadora digital Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos, no México. Ela estava na atração como parte de uma dinâmica entre os programas de televisão.

Lexa, que acompanhava cada passo do marido no Big Brother Brasil e movimentava as torcidas na internet, se pronunciou nas redes sociais logo após exibição das cenas que mostravam Guimê se aproximando de Dania no programa.

"Estou assustada, triste e decepcionada. Estou no fundo do poço, machucada e não tenho forças para nada... Me retiro completamente deste cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim", disse ela.

Após deixar a competição, Guimê pediu desculpas publicamente a Dania, a Lexa e a todas as mulheres. Ele ainda contou que havia conversado com a mulher e esperava que ela o perdoasse. O músico afirmou que estava arrependido.

"Acredito que com nossos erros podemos aprender e evoluir. Estou aqui para isso. Estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho para mim. Estou muito triste com tudo que aconteceu, mas entendo completamente a intenção do programa", disse ele, na ocasião.

Lexa e MC Guimê começaram a namorar em 2015, após gravarem juntos a música Fogo. Eles casaram em 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo, sob as bençãos do padre Fábio de Melo.

Em outubro de 2022, o casal anunciou a separação, mas reatou dois meses depois; um pouco antes do músico ser anunciado como um dos participantes do BBB 23.