The Flash ganha mural no Beco do Batman, em SP; filme estreia nos cinemas dia 15 de junho

09/06/2023 | 19:25



The Flash é mais um herói da DC Comics que acaba de ganhar um mural no Beco do Batman, na cidade de São Paulo. A arte de autoria de Thobias Daneluz faz parte da ação da Warner Bros. Pictures Brasil para promover o lançamento do filme, marcado para o próximo dia 15.

Daneluz produziu duas versões de The Flash que aparecem no longa, bem como a Supergirl de Sasha Calle, e o Batman de Michael Keaton. O diretor do filme, Andy Muschietti, visitou o mural durante sua rápida passagem pela cidade, no início da semana.

"Uma das melhores experiências que eu tive, trabalhando com ilustração e arte há mais de dez anos, está no Beco fazendo uma arte tão temática assim, de um filme tão incrível... Uma coisa que eu fiquei muito feliz é de ter gostado tanto do filme, acho que só ajudou o projeto. Foi uma experiência incrível poder ter feito essa arte", disse Daneluz, em vídeo publicado no Youtube.

"Ele é o meu maior trabalho em todos os sentidos, tanto no tamanho - ele é em uma parede gigante, num lugar mágico de São Paulo, onde temos um templo de arte aqui, temos artes praticamente por todos os lados - quanto no sentido de responsabilidade. Você ver um filme, não poder falar sobre isso, desenvolver uma ideia com aprovações oficiais, foi cansativo mas muito recompensador. Acho que todo o trabalho que a gente teve valeu a pena, nesses 15 dias corridos de trabalho", continuou o artista.

Retorno de Ben Affleck e Michael Keaton

The Flash marca o retorno de Ben Affleck como Batman, após participações em Batman vs. Superman (2016) e nas duas versões de Liga da Justiça. Ele traz consigo Jeremy Irons, que vive Alfred.

No trama, Ezra Miller volta a viver o Velocista Escarlate Barry Allen. Maribel Verdú será Nora Allen, a mãe do Flash, e Ron Livingston fará o papel de Henry Allen, pai do super-herói.

Quem também retorna ao papel é Michael Keaton, que foi Bruce Wayne em Batman (1989) e Batman: O Retorno (1992). Por fim, Michael Shannon também volta como Zod, após O Homem de Aço (2013).

O trailer divulgado em abril deste ano mostra Barry Allen (Ezra Miller) revisitando seu passado, em uma tentativa de salvar a vida dos pais. No entanto, essa manobra afeta a linha do tempo, causando uma destruição total no mundo. Para reverter esse dano, o Velocista Escarlate vai contar com a ajuda das versões dos super-heróis de diferentes universos.