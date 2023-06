Wellington Rato treina e deve reforçar o São Paulo no clássico com Palmeiras

09/06/2023 | 17:39



Em alta após golear o Tolima-COL por 5 a 0, na Copa Sul-Americana, o São Paulo realizou nesta sexta-feira o primeiro treino de preparação para o clássico com o Palmeiras, marcado para domingo, às 16h, no Morumbi, pelo Brasileirão. A boa surpresa ficou por conta de Wellington Rato. O meia está recuperado de uma gripe, que o tirou da partida diante dos colombianos, e treinou normalmente com os demais jogadores do elenco.

Nesta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho regenerativo para os jogadores que enfrentaram o Tolima. Os demais atletas fizeram um trabalho técnico e terminaram com um coletivo em campo reduzido.

Apesar do retorno de Rato, o treinador segue longe de ter o elenco completo em mãos. O São Paulo afirmou que Moreira, Igor Vinícius, Talles Costa, Welington, Ferraresi e Galoppo seguem no departamento médico e fizeram apenas trabalho de fisioterapia.

O zagueiro Walce, que retornou de empréstimo junto ao Juventude, está se recuperando de uma lesão no joelho e fez um trabalho leve no gramado. O defensor está próximo de se juntar ao grupo principal.

A expectativa é que o São Paulo entre em campo com Rafael; Rafinha, Lucas Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Michel Araújo, Gabriel Sara e Wellington Rato; Calleri e Luciano.

O São Paulo é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, dois atrás do Grêmio, primeiro integrante do G-4. O líder Botafogo tem 21.