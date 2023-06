Vin Diesel revela data da estreia de 'Velozes e Furiosos 10 - Parte 2'

09/06/2023 | 16:42



Com Velozes e Furiosos 10 ainda em cartaz nos cinemas brasileiros, Vin Diesel já quis se adiantar e anunciou nesta sexta-feira, 9, nas redes sociais, a data de estreia do 11º filme da franquia de ação. O ator, que também é produtor do longa, contou que a nova produção, batizada de Velozes e Furiosos 10 - Parte 2, chegará às telonas no dia 4 de abril de 2025.

"Isso é daqui a menos de 22 meses... Para aqueles que não sabiam que Velozes e Furiosos 10? era só a primeira parte, saibam que a segunda parte será um esforço de nossa família e do estúdio como você nunca viu antes", escreveu o astro no Instagram.

Mesmo que Velozes e Furiosos 10: Parte 2 seja o último filme da franquia, Vin Diesel indicou que spin-offs da saga estão em fase de desenvolvimento, e adiantou que um dos projetos será protagonizado por uma mulher, em entrevista à Variety.

"Comecei a desenvolver o spin-off feminino em 2017 com outros derivados. Quanto mais cedo eu entregar o final, mais cedo poderei lançar todos os spin-offs", disse.

Velozes e Furiosos 10'

No filme Velozes e Furiosos 10, somos apresentados ao vilão Dante Reyes, vivido por Jason Momoa, que está em busca de vingança contra Toretto e a sua família após a destruição de sua própria família, seguindo os eventos de Velozes e Furiosos 5: Operação Rio.

O longa ainda conta com os retornos de Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Sung Kang, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Jason Statham, John Cena e Helen Mirren, além de Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster, veteranos da franquia.

Junto com Momoa, Brie Larson, Daniela Melchior, Rita Moreno e Alan Ritchson também são as novidades da décima produção.