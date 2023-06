Em reformulação, Guarani anuncia Lucas Drubscky como executivo de futebol

09/06/2023 | 16:39



Após saídas do executivo de futebol Rodrigo Pastana e também do técnico Bruno Pivetti, o Guarani se movimenta no mercado para achar substitutos. O clube já acertou a chegada de Lucas Drubscky, ex-Bahia, Sport e Coritiba, para assumir o lugar de Pastana.

"Lucas Drubscky é o novo Executivo de Futebol Guarani. Drubscky é formado em direito, professor na CBF Academy nos cursos de Executivo e Finanças do Futebol e tem carreira vitoriosa no futebol, principalmente nordestino, à frente de Sport e Bahia. Atlético-MG, Cruzeiro e Coritiba também fazem parte do currículo do executivo, que se apresentará na próxima segunda-feira", informou o Guarani.

Lucas Drubscky é jovem e completará apenas 32 anos em 2023. Embora tenha passado por times de expressão, não conseguiu se destacar. Em 2021, amargou o rebaixamento à Série B com o Bahia.

Uma das primeiras missões de Drubscky será justamente participar da procura de um novo técnico. Bruno Pivetti não resistiu ao mau momento do Guarani na Série B, que está há cinco jogos sem vencer, e foi demitido na quinta-feira. Umberto Louzer, livre no mercado após sair do CRB, é um nome forte, embora Hélio dos Anjos, ex-Ponte Preta, e Lisca, ex-Avaí, também tenham sido ventilados.

Com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, o Guarani ocupa a 11ª colocação com 15 pontos. O time volta a campo neste sábado, às 16h, quando visita o Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), pela 12ª rodada. O elenco será comandado interinamente pelo auxiliar fixo Ben-Hur Moreira.