Shawn Mendes e Camila Cabello teriam terminado namoro novamente

09/06/2023 | 15:10



Shawn Mendes e Camila Cabello se tornaram um dos assuntos mais comentados da web ao serem flagrados aos beijos meses após o fim do namoro, mas não chegaram a confirmar oficialmente que estavam juntos mais uma vez ou falaram sobre o relacionamento.

No entanto, parece que a volta do romance não durou muito tempo, pois eles já estariam separados novamente. Segundo informações do jornal The Sun, fontes informaram que desta vez o término é definitivo:

- Shawn e Camila têm muita história e eles testaram as águas novamente depois de voltarem à vida um do outro. Mas foi apenas uma aventura e eles acabaram com isso agora. Eles perceberam que provavelmente era um erro dar outra chance às coisas. Afinal, as coisas terminaram entre eles pela primeira vez por um motivo.

O informante ainda completou:

- Na realidade, os dois sabem que não são adequados um para o outro romanticamente e agora só querem seguir em frente.