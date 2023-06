Marvel divulga os cinco primeiros minutos da série 'Invasão Secreta'

09/06/2023 | 14:38



Os primeiros cinco minutos da série Invasão Secreta, que será lançada no próximo dia 21, no Disney+, já podem ser assistidos por meio do site The Invasion Has Begun. O Twitter em português oficial da Marvel News, que fez a divulgação, disponibilizou o código para ter acesso à produção.

Quando o usuário digita RSD3PX5N7S, o acesso é permitido e um carregamento aparecerá na tela. Após a conclusão, será possível assistir pouco mais de cinco minutos da produção.

Teaser e pôster

Na última quarta-feira, 7, o Disney+ divulgou um novo teaser e pôster de Invasão Secreta, a nova série da Marvel, com direção da dupla Thomas Bezucha e Ali Selim. Serão seis episódios de uma hora cada.

Na trama, ambientada no MCU atual, Nick Fury (Samuel L. Jackson) descobre uma invasão clandestina da Terra por uma facção de metamorfos Skrulls. Fury é acompanhado por seus aliados, incluindo Everett Ross, Maria Hill e o Skrull Talos, que montaram sua vida na Terra. Juntos, eles correm contra o tempo para impedir uma invasão Skrull iminente e salvar a humanidade.

O elenco de Invasão Secreta conta com Cobie Smulders (como Maria Hill), Ben Mendelsohn (como os Skrull Talos), Emilia Clarke, Olivia Colman, Don Cheadle, Regé-Jean Page, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott, Carmen Ejogo