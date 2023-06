Goleiro Sergio Rico, do PSG, volta a ser sedado e estado é grave, revela hospital

09/06/2023 | 14:17



O goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, continua em estado grave. O espanhol, que havia apresentado melhoras nos últimos dias, voltou a ser colocado em coma, conforme divulgou em nota o Hospital Universitário Virgen del Rocio, de Sevilha. Ele está internado desde o dia 28 de maio.

Sergio Ramos sofreu um traumatismo cranioencefálico em um acidente com um cavalo. Os médicos, responsáveis por seus cuidados, resolveram tirá-lo da sedação para averiguar a reação do goleiro com o tratamento. No entanto, ressaltaram o estado do espanhol e optaram por colocá-lo em coma novamente.

"Sergio Rico está sedado novamente e permanece em estado grave, internado na Unidade de Cuidados Intensivos. Os especialistas de medicina intensiva continuam monitorando e à espera de uma evolução", diz o comunicado.

Sergio Rico tem 29 anos e sofreu o acidente um dia depois do PSG confirmar o título do Campeonato Francês. Ele estava em Huelva, no sul da Espanha participando de uma romaria de Pentecostes, quando caiu e acabou atingido na cabeça e no pescoço.

Na última rodada do Campeonato Francês, inclusive, os companheiros de equipe homenagearam o goleiro e o desejaram força na sequência do tratamento, exibindo camisas com seu nome e número.