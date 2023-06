Casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy teria se deteriorado após viagem do personal trainer

09/06/2023 | 14:11



A separação de Preta Gil e Rodrigo Godoy deu o que falar não só por conta de suposta traição, mas também por ter acontecido enquanto a cantora enfrenta o tratamento do câncer no intestino. O jornalista Leo Dias revelou que a relação teria se desgastado ainda mais após uma viagem do profissional de educação física.

Segundo Leo, o personal trainer teria sido visto retornando do Uruguai com a ex-stylist da esposa, Ingrid Lima. A viagem teria influenciado no fim do casamento com Preta, pois ela já notava um distanciamento do amada, mas ainda não sabia da infidelidade e pedia para que Rodrigo retornasse ao Brasil para lhe fazer companhia durante o difícil período do tratamento. Porém, ele apenas retornou três dias depois e isso teria sido determinante para a artista.

O flagra de Ingrid voltando da viagem com o ex-marido de Preta supostamente fez com que o relacionamento não durasse por muito mais tempo, pois a cantora já estava distante do amado e passava o tempo na companhia de amigos e familiares.