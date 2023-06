Após exibição do Linha Direta, jornalista da TV Globo revela que seu tio foi vítima da Viúva Negra

09/06/2023 | 14:10



Na noite da última quinta-feira, dia 8, o Linha Direta exibiu mais um caso real que chocou o Brasil. O programa falou sobre Heloísa Borba Gonçalves, uma mulher, de 73 anos de idade, que ficou conhecida como Viúva Negra por cometer uma série crimes contra ex-companheiros.

Seguindo um padrão, ela se envolvia com homens mais velhos e solitários, se casava, engravidava e então matava a vítima para ficar com o dinheiro. Apesar de ter cometido barbaridades contra oito famílias, se tornando uma das criminosas mais procuradas do mundo, e ficando por mais de 50 anos presente em listas do FBI e Interpol, ela segue solta.

Segundo informações do Em Off, o repórter da TV Globo Eric Faria fez uma forte revelação enquanto o Linha Direta, apresentado por Pedro Bial, estava sendo exibido. O jornalista esportivo contou no Twitter que seu tio foi uma das vítimas da Viúva Negra:

Não sei se todos estão assistindo ao Linha Direta. Pois, faz 40 anos que essa história macabra bateu na minha família. Uma das vítimas da viúva negra era meu tio, irmão da minha mãe. Incrível quanta gente sofreu e a assassina segue solta!