Três acidentes deixam nove mortos no interior de São Paulo durante o feriado de Corpus Christi

09/06/2023 | 13:57



Em três colisões entre carros e caminhões, nove pessoas morreram no interior de São Paulo nesta quinta-feira, 8, em viagens pelo feriado prolongado de Corpus Christi. Em um dos acidentes, morreram quatro pessoas da mesma família. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, as circunstâncias indicam que os casos aconteceram por provável imprudência dos motoristas.

O acidente mais grave aconteceu na noite desta quinta-feira na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em São Pedro, na região de Piracicaba. De acordo com a polícia, um Fiat Uno invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão carregado com chapas de aço.

Morreram no local o condutor do carro, Luiz Carlos de Souza, de 47 anos, sua mulher Angélica Cristina Bezerra da Silva, de 34, a filha do casal Jennifer Caroline Bezerra de Souza, de 16, e a avó dela, Maria Luiz Venerando da Silva, de 70.

O motorista do caminhão, com ferimentos leves, fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba e serão sepultados em São Pedro, onde moravam. A Escola Estadual Aroldo Donizeti Leite divulgou nota lamentando o falecimento da aluna Jennifer Caroline e se solidarizando com familiares e amigos. A Polícia Civil fez perícia no local e investiga as causas do acidente.

Em Palestina, na região norte do Estado, três pessoas morreram em colisão entre dois automóveis na Rodovia Luiz Delbem (SP-423). Conforme a polícia, por motivos a serem apurados, um dos veículos invadiu a pista contrária. Com o impacto da colisão, o condutor de um dos carros, Tiago Pereira Manheze, de 34 anos, foi lançado para fora do veículo e morreu no local.

No outro carro estavam Flávia Valerio Novaes, de 41 anos, e a filha dela, Julyana Alencar Dantas, de 19. Elas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos. Um terceiro ocupante, do carro, o namorado de Julyana, de 20 anos, foi levado para o Hospital de Base de Rio Preto em estado grave. Até o início da tarde desta sexta-feira, 9, não havia informações sobre o estado de saúde dele.

O terceiro acidente, no fim da tarde de quinta, causou a morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Paranapanema, sudoeste paulista. O acidente aconteceu no km 250, no bairro Serra da Prata. Conforme a Polícia Rodoviária, um dos condutores ultrapassou a faixa que divide as pistas, o que será apurado em inquérito pela Polícia Civil.

O carro colidiu lateralmente com um caminhão. Dois ocupantes do automóvel morreram na hora. As vítimas não tiveram os nomes divulgados. Outros dois foram levados para o Hospital da Avaré, na mesma região. O Corpo de Bombeiros precisou serrar a lataria do carro para a retirada das vítimas. A rodovia ficou interditada durante duas horas.