Michel Teló ganha homenagem de Thais Fersoza: Nosso amor venceu e continua vencendo

09/06/2023 | 13:10



Michel Teló ganhou uma homenagem de Thais Fersoza nesta sexta-feira, dia 9, enquanto participava do Encontro. Em uma mensagem de Dia dos Namorados, transmitida no programa, a esposa do cantor falou um pouco sobre a história de amor deles.

- Aproveitar o Dia dos Namorados chegando para dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro, o quanto sou muito feliz e muito honrada de poder viver cada momento com você. Desde 2012, a gente sempre quis muito estar junto, sempre se dedicou muito um ao outro, sempre batalhamos pelo nosso relacionamento, nossa história. Nosso amor venceu e continua vencendo. Tô aqui para dizer que, mais uma vezes, nós estamos juntos, disse Thais.

Os dois estão juntos há 11 anos e têm dois filhos, Melinda, de seis anos de idade, e Teodoro, de cinco. Durante a participação, Michel contou um pouco mais sobre a primeira vez que encontrou com a esposa.

- Eu estava fazendo o show no interior de SP. Terminei o show uma hora da manhã e peguei o voo para o Rio. Cheguei no camarote três horas da manhã. Eu não queria ir porque eu estava muito cansado, tinha show no outro dia. Acabei indo e acabou dando certo da gente se encontrar.