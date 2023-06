Sabina Simonato erra a hora no BDSP e atualiza meme de Carlos Tramontina na Globo: - Sete e quadro

09/06/2023 | 12:10



Meme atualizado com sucesso! Sabina Simonato acabou revivendo um dos memes mais queridos dos internautas sem querer ao apresentar o Bom Dia São Paulo desta sexta-feira, dia 9.

Tudo porque, ao falar a hora na volta do intervalo, a jornalista se atrapalhou da mesma forma que Carlos Tramontina fez em 2019, quando ficou conhecido por confundir a hora e dizer Seis e ônibus.

Desta vez, Sabina confundiu o número quatro com a palavra quadro, o que fez com que ela mesma risse da situação:

Sete e quadro, disse ela, que logo depois se corrigiu, assim como Tramontina.

- Sete e quadro não, sete e quatro. O quadro verde de hoje está no clima do Dia dos Namorados, explicou ela, dando ênfase na diferença das palavras, já que logo em seguida chamou o quadro liderado por Ananda Apple no BDSP.