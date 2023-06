Papa Francisco já está sentando em poltrona e trabalhando após cirurgia abdominal

09/06/2023 | 11:56



O papa Francisco está "melhorando progressivamente" e já conseguiu sentar em uma poltrona e trabalhar nesta sexta-feira, 9, após a cirurgia abdominal a qual foi submetido na quarta-feira, dia 7, para remover um tecido cicatricial intestinal e reparar uma hérnia, informou o Vaticano.

Depois de uma noite tranquila, Francisco tomou café da manhã e leu os jornais em sua poltrona, disse o porta-voz Matteo Bruni em um comunicado. Segundo ele, os médicos afirmam que a condição do pontífice vem "melhorando progressivamente e o curso pós-operatório é tranquilo".

Aos 86 anos, o papa foi internado no hospital Gemelli nesta quarta para sua segunda grande operação abdominal em dois anos. Ele havia passado por um procedimento em 2021 para remover parte de seu cólon e a cicatriz causada pela cirurgia gerou uma hérnia incisional, demandando uma cirurgia de emergência agora.

Durante o procedimento desta semana, os médicos removeram as aderências e cicatrizes internas do intestino que causaram um bloqueio parcial do órgão. Eles também repararam a protuberância que se formou no abdômen do sumo pontífice, colocando uma malha protética. Espera-se que Francisco permaneça em Gemelli por vários dias. Fonte: Associated Press.