CME aponta maior chance de Fed terminar este ano com juros acima do nível atual

09/06/2023 | 11:43



As chances de o Federal Reserve (Fed) terminar este ano com juros básicos acima do nível atual (entre 5,00% e 5,25%) crescem nesta sexta-feira, 9, segundo plataforma de monitoramento do CME Group. No final da manhã, a ferramenta indicava que a probabilidade de a taxa básica estar maior em dezembro avançou de 22,7% ontem para 28,3%.

O risco de que a referência dos Fed Funds encerre 2023 entre 5,25% e 5,50% subiu de 19,2% para 23,6%, enquanto a expectativa pela faixa de 5,50% a 5,75% aumentou de 3,5% a 4,7%. Houve ainda aumento na possibilidade de que os juros cheguem a dezembro exatamente no intervalo de hoje: ontem era de 36,5% e agora, de 38,2%.

Como consequência, o mercado agora vê como menos provável o cenário em que o Fed relaxe a política monetária - na comparação com o momento atual - ainda este ano. Ao mesmo tempo, segue como majoritária a aposta de que os juros serão mantidos na semana que vem, mas voltarão a subir em julho.