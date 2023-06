Real Madrid paga mais que o dobro e recontrata o lateral-esquerdo Fran García

09/06/2023 | 11:08



O lateral-esquerdo Fran García é oficialmente o primeiro reforço do Real Madrid para a próxima temporada. Ainda sem anunciar a chegada de Bellingham, do Borussia Dortmund, com quem tudo acertado, o clube merengue divulgou nesta sexta-feira o acordo com o jovem de 23 anos que havia vendido ao Rayo Vallecano há três anos. O clube pagou mais que o dobro do valor da venda para repatriar o jogador.

"Real Madrid e Rayo Vallecano chegaram a acordo sobre a transferência do jogador Fran García, que permanecerá ligado ao clube nas próximas quatro temporadas", anunciou o Real Madrid em suas redes sociais.

O lateral pertenceu às categorias de base do clube de Madri desde 2013, onde chegou com apenas 14 anos, e chegou a atuar no time profissional, em 2018. Ele foi negociado ao Rayo Vallecano em 2020, por 2 milhões de euros (R$ 10,5 milhões da cotação atual). Agora, foi comprado por 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 26,2 milhões). A apresentação está marcada para segunda-feira.

Eleito o melhor do Rayo Vallecano em duas das três temporadas disputadas na equipe de Vallecas, Fran García já havia sido "anunciado" pelo técnico Carlo Ancelotti antes mesmo de a temporada espanhola terminar. Ele chega com moral com a torcida não apenas pelas boas apresentações, mas por um belo gol anotado diante do arquirrival Barcelona.

"Fran García é um lateral-esquerdo que tem muita energia, rápido com a bola nos pés e que ataca muito bem. É um perfil muito bom para o Real Madrid e, no próximo ano, estará conosco", havia dito Ancelotti quando questionado sobre o jogador.