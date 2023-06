Neymar Jr. encontra Eva Longoria e Annie González ao prestigiar festa em Miami

09/06/2023 | 11:10



Em meio a polêmica sobre troca de mensagens com influencer, Neymar Jr. marca presença em festa badalada. O jogador de futebol, que atua no Paris Saint Germain, prestigiou um evento realizado por Eva Longoria em Miami, nos Estados Unidos.

A atriz escolheu o Gekko, restaurante japonês do cantor Bad Bunny, como local para hospedar uma festa em celebração à sua estreia como diretora no filme Flamin' Hot: O Sabor que Mudou a História. Segundo informações da agência The Grosby Group, Eva até misturou algumas doses de tequila para seus amigos.

Neymar Jr. não só posou para cliques com a atriz, como também esteve ao lado de Annie González. O atleta escolheu um look composto por camiseta e calça preta, boné bege e corrente de brilhantes para dar um charme.

O filme é baseado nas memórias do executivo da Frito-Lay, Richard Montanez, que se intitula o inventor do salgadinho picante Flamin' Hot Cheetos, que é muito vendido ao redor do mundo.