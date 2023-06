Após ser deixada de fora de especial do Programa Silvio Santos, Lívia Andrade alfineta Patrícia Abravanel

09/06/2023 | 11:10



Ela habla mesmo! Após ser deixada de fora do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, Lívia Andrade se manifestou nas redes sociais e soltou comentários sobre a gestão de Patricia Abravanel no SBT. A apresentadora, que atualmente trabalha para a TV Globo explicou que não foi a única que contribuiu por anos ao programa e não foi convidada.

Segundo informações do Em Off, a artista disparou que não fazia sentido Carlinhos Aguiar não estar presente no especial:

- Está tudo tranquilo. Realmente, não fui convidada. Nem estava ligada nesse assunto, vocês que fizeram muitas perguntas. Eu sou só mais uma ali. Tem muito mais gente que faz parte dessa história. Vou citar um exemplo: o Carlinhos Aguiar nem está em outra emissora, não tem nem a desculpa de falar que está em outra emissora, de contrato que não pode, e que tem conflito. Ele, além de tomar muito choque na bunda, naqueles Pontinhos, tomou muito tapa na cara na rua fazendo pegadinhas. Vocês lembram? Quando a pegadinha ainda era de verdade? Ele tomou muito tapa na cara, na rua! Ele veio antes do Programa Silvio Santos. Ele veio de Topa Tudo por Dinheiro, ele está em todas as pegadinhas e estava lá nos Pontinhos. E tipo, nem uma cartinha. Então, por mim, gente, de boa.

Lívia ainda relembrou a época em que estava logo no início de sua carreira no programa e tentava ganhar dinheiro com publicidade de roupas, mas Patrícia barrou a prática e ainda cortou outro benefício.

- Quando ela chegou no Jogo dos Pontinhos, éramos tudo pobrinho, todo mundo começando em início de carreira. A gente era brega, mas tava com o dinheiro no bolso, porque as marcas pagavam para a gente usar a roupa. A gente metia o outdoor da marca da roupa e ia fazer os Pontinhos. Até que um dia ela perguntou das roupas, o Carlinhos Aguiar, tadinho, desenrolou a língua e, na outra semana, ela tesourou nossa renda extra. O carro do SBT ia buscar a gente na porta, fazia sucesso na quebrada, mas ela tesourou também.

E a famosa contou que desafetos podem influenciar as decisões da filha de Silvio Santos.

- Mas, de novo, eu repito, é Programa da Patrícia e não é do Silvio. Por isso que não teve! Então, gente, vamos aceitar. Ela é filha, ela é que está mandando na zorra toda e está tudo certo. E se você fosse filha do Silvio Santos? Você não faria? Talvez, se eu não gostasse das pessoas, estivesse lá, fosse filha do dono, e estou fazendo meu negócio falava: ?Ah, não. Não quero essa pessoa aqui. Já saiu! Não quero mais ela aqui, não. Já não gostava mesmo e por que agora que saiu vou ter que aceitar?

Para finalizar, explicou que conversou com colegas de trabalho:

- A vida é assim! Ninguém tem que gostar de ninguém e amar ninguém também. Vocês pensam que todo mundo ama todo mundo? Vai nessa, viu? Vai caindo nessas. As pessoas se respeitam. Se respeitar, está ótimo! Não precisa amar e é trabalho gente, é profissão. Claro que quando a gente se ama, quando existe uma amizade e parceria, um sentimento legal melhor ainda. Mas senão, respeita, faz o seu, ganha o seu dinheiro e vai embora para casa. Eu falei para os meus colegas de trabalho: Gente, relaxa! Não é, esquece. Não é Programa Silvio Santos, é Programa da Patrícia e ela bota quem ela quer. Segue a vida! Vocês sabem quem vocês são e sabem o que vocês fizeram.