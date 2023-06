Policial baleado após suspeito tomar arma em SP recebe alta; outro agente segue internado

09/06/2023 | 10:42



Um dos policiais militares que foram baleados por um homem que roubou a arma da polícia durante uma abordagem em São Mateus, na zona leste de São Paulo, na semana passada, recebeu alta do hospital. O segundo PM, que foi atingido no rosto, segue internado, mas tem bom estado de recuperação, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo. O atirador e mais dois homens foram presos.

Segundo a SSP, o agente recebeu alta nesta quinta-feira, 8, e foi levado para casa por colegas de farda. Ele havia sido atingido no abdômen e nas duas pernas.

O crime aconteceu no dia 1º de junho, por volta das 9h. Os dois policiais realizavam abordagem a dois homens, um deles adolescente, na Rua Antônio Coutinho. O maior de idade entrou em luta corporal com um dos PMs, tirou a arma do agente e disparou contra os policiais. Os dois fugiram em seguida.

No mesmo dia do crime, por volta das 13h30, uma equipe do 4º Batalhão de Ações Especiais (BAEP) abordou um homem na Rua Heliodoro de Paiva, próximo ao local dos disparos, carregando a arma policial que havia sido levada pelo atirador. "Ele não estava envolvido no crime, mas era foragido da Justiça e foi encaminhado ao 49º DP", afirma a SSP.

Após denúncias, o autor dos disparos e o menor de idade também foram localizados e conduzidos ao 49º DP.