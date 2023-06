Após clique romântico com Gustavo Mioto dividir opiniões, Lexa se manifesta: É só um trabalho

09/06/2023 | 10:11



Eita! Lexa lançou a música Flash Volta em parceria com Gustavo Mioto e acabou gerando repercussão nas redes sociais por conta de uma das fotos de divulgação do lançamento. Após divulgar um clique em que aparece abraçadinha no cantor, internautas apresentaram opiniões diversas sobre a imagem e ela precisou se manifestar.

Enquanto algumas pessoas começaram a shippar o casal, desejando que eles fiquem juntos, outras criticaram as fotos românticas. Vale lembrar que, enquanto Lexa é casada com MC Guimê, Gustavo mantém um relacionamento com Ana Castela.

Após notar a repercussão da foto de divulgação a cantora decidiu se pronunciar no Twitter e esclarecer que se tratava apenas de trabalho:

Gente, pelo amor, é só um trabalho e só uma foto? Não criem doidices na cabeça e não faltem respeito com os outros! Mioto e Ana são lindos e eu torço muito por esse casal.

Lexa ainda frisou:

Bora focar em Flash Volta que é melhor e está MARAVILHOSA!!!