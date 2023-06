Em A Grande Conquista, Alexandre Suita e Bruno Tálamo se tornam os Donos da Mansão

09/06/2023 | 10:10



A despedida é sempre dolorosa, né? E não foi diferente para Erick Ricarte e os outros conquisteiros na madrugada desta sexta-feira, dia 9, em A Grande Conquista.

Depois de ser eliminado com 15,69% dos votos, o jornalista deu adeus ao game e seus participantes. Não querendo levar nenhuma mágoa para fora da mansão, ele pediu desculpas e distribuiu abraços nos amigos e companheiros.

Mas sabe quem estava lá no fundo com lágrimas nos olhos, desolado por precisar se despedir do amigo? Thiago Servo. Vale lembrar que os dois criaram uma amizade notória ao longo do programa, o que explica a emoção.

Mais tarde, quando a saída começou a repercutir dentro da mansão, o cantor voltou a expressar todo o seu carinho e amor por Erick. Thiago não poupou palavras para demonstrar gratidão pela companhia do jornalista:

- Eu queria muito uma pessoa que me amasse, assim, de verdade, sabe? Então com certeza ele é um presente mesmo, confessou para Daniel Toko.

Apesar da eliminação, o jogo não pode parar, né? Um pouco depois da eliminação de Erick, Mariana Rios, apresentadora do reality, convidou todos os participantes para uma dinâmica que definiu os novos Donos da Mansão.

Disputando com a sorte, os confinados jogaram pedra, papel e tesoura com dados em dupla e assim os chaveamentos iam se formando.

Jogo vai, jogo vem, no final, quem conquistou o privilégio da semana foi Alexandre Suita, que venceu a batalha contra Gyselle. O apresentador podia chamar mais um colega para montar sua dupla e causou confusão na hora da escolha.

- Antes de chamar eu posso fazer uma pergunta?, começou o cunhado de Gustavo Lima.

- Claro, respondeu Mariana Rios.

- Tálamo, se eu te chamar, eu posso escolher as pessoas? Para compor o quarto?

- Não, calma. Você precisa chamar o Dono, agora. O outro Dono com você, comentou a apresentadora confusa.

Mas o que Mariana não entendeu foi que Alexandre já estava convidando Bruno Tálamo para ser o outro Dono da Mansão com ele. Que pérola, hein?!

Faby Monarca caiu no choro depois do jogo. A ex-Power Couple ficou super abalada com o fato de não ter conseguido o prêmio e cogitou a possibilidade de deixar o game.

- Eu não estou aguentando mais aqui. Aí eu só queria ir embora, entendeu? Por isso que eu queria. Eu só queria poder ir para poder ir embora.

A atriz foi consolada por Tálamo e Suita, que a abraçaram e a ajudaram a acalmar os ânimos para pensar melhor na decisão. Vixe! Será que ela vai mesmo deixar o reality?