Palavra do Leitor

Da Redação



09/06/2023 | 10:09



Hora/aula - 1

O que esperar de um governante do PSDB? Em São Paulo, por mais de vinte anos o PSDB foi responsável pela educação e nem é preciso dizer o caos que se tornou a escola pública. Escolas inacabadas, escolas deterioradas, alunos que abandonam as salas de aula e o pior, a falta de professores. Uma afronta e uma falta de respeito às crianças desse País. Com um salário aviltante, quem se interessa por ensinar? Não à toa que os melhores professores desistem da escola publica. Esses homens públicos que ocupam as melhores posições na vida, passaram pelas mãos dos professores. No entanto, se esquecem de que é pela educação que um país melhora. A Coreia do Sul é um exemplo. São Paulo, a maior cidade da América Latina, nos envergonha quando o assunto é educação. É preciso remunerar bem o professor para que se possa exigir boas aulas. Nossas crianças não têm culpa, quando os nossos governantes as ignoram. Hora/aula de um professor a R$16,50 é menos do que ganha um pedreiro que nem estudar precisou. Quando o Brasil vai acordar? O prefeito de São Caetano trata professores e alunos como cidadãos de 2ª linha. O resultado é o atraso que estamos vendo nesse País.

Izabel Avallone - Capital

Hora/aula - 2

Quando falo da cidade de São Caetano, consigo citar uma série de coisas boas a respeito da minha cidade, mas nem tudo é as mil maravilhas, por exemplo, mesmo sendo uma cidade rica, o salário dos servidores públicos historicamente sempre foram os mais baixos da região. A enfermagem, por exemplo, categoria profissional a qual pertenço, não foge a regra dos baixos salários de São Caetano, e como se não bastasse, também é pouco valorizada, não conseguimos até hoje às 30 horas semanais, uma justa demanda da categoria, já conquistada por colegas de outras cidades. Lendo o Diário (Setecidades) me deparo com a triste notícia de que a cidade vai contratar professores com salário abaixo do piso salarial, isso demonstra também o pouco apreço por nossos educadores. Recentemente tivemos o piso da enfermagem aprovado, mas pelo visto, assim como ocorreu com os professores, por aqui o nosso piso não será respeitado.

Roberto Canavezzi - São Caetano

Hora/aula - 3

A Prefeitura de São Caetano e o prefeito José Auricchio Júnior se vangloriam de tanta coisa inútil, e se prestam a fazer um papel vergonhoso como este: contratar professores de forma emergencial e com salário abaixo do piso nacional. Mas é isso é consequência da população da cidade que lambe o chão por onde essa gente passa. Será que São Caetano é mesmo majestosa?

Ana Paula - do Facebook

Hora/aula - 4

Que vergonha! A Prefeitura de São Caetano abriu inscrições para processo seletivo em que são oferecidas vagas para professores. Pasmem: com o valor de R$ 16,50 por hora/aula. Respeitar os professores e oferecer salários dignos é a única maneira de mudarmos a grave situação social do Brasil.

Professor Marco F - do Facebook

Hora/aula - 5

Que absurdo. Quem dá a base tem de ser valorizado. Como ter qualidade se os profissionais não são valorizado? Minha admiração pela administração de São Caetano caiu bruscamente.

Daniela Beulke - do Instagram

TV da estrela

Faz me rir o que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, quer: concessão de um canal de TV e uma rádio só para o Partido dos Trabalhadores. E os outros 31 partidos não serão “premiados” também? Como não conseguem controlar a mídia querem canal e rádio exclusivos para suas doutrinações. Menos dona Gleisi, menos!

Tania Tavares - Capital

Caixa dois

Não é de hoje que a (in) Justiça Eleitoral vem influenciando, e muito, as eleições no Brasil nas 3 esferas de poder. Para que serve esta ramificação da justiça, que só existe no Brasil? Coisas absurdas acontecem lá. Em São Caetano por exemplo, a (in) Justiça Eleitoral cassou, pasmem, dias atrás, o mandato entre 2017 e 2020 do prefeito José Auricchio Junior, por ter usado caixa dois na campanha de 2016. Isso mesmo, cassou mandato já exercido. Em 2016, Auricchio teve doação de R$ 350 mil de uma senhora de 89 anos com renda mensal inferior a R$ 3 mil de aposentadoria e outros R$ 293 mil de outra senhora que não declarou Imposto de Renda em 2014 e 2015 que, por lei, deve ter renda anual inferior a R$ 28 mil. Não bastasse isso, Auricchio foi candidato em 2020 e foi reeleito, quando não poderia concorrer a esta eleição, uma vez que deveria estar inelegível. Parabenizo os eleitores de São Caetano também pela proeza de terem eleito tal candidato, com ironia, por favor. O mais emblemático de todos os casos, é o “L”, que foi tirado da prisão e alçado ao cargo de presidente do Brasil pela dobradinha STF (Supremo Tribunal Federal) e TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Quantos casos vergonhosos deste tipo existem Brasil afora?

Mauri Fontes - Santo André