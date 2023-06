Da Redação



09/06/2023 | 09:48



Rossi, Marino, Greco, Giodano ou Lombardi. Esses são alguns dos sobrenomes italianos mais comuns existentes no Brasil. Afinal, são mais de 30 milhões de brasileiros que possuem ascendência italiana no País. Mas e se meu nome não consta com nenhum sobrenome italiano, mesmo assim, posso ter o direito à cidadania? Sim. Basicamente, o sobrenome é o que dá direito, mas você pode ter o direito mesmo sem esse critério. Isso acontece graças à sua Dante Causa, ou Aquele que dá a causa!

O direito à cidadania italiana é resultado da origem da família, e isso é comprovado pelo Dante Causa, que lhe dá o direito de se tornar um cidadão italiano, e não somente pelo sobrenome. Ou seja, o sobrenome acaba sendo uma ‘consequência de descendência’, porém, quando nascemos, pode acontecer de os nossos pais optarem em não colocar o sobrenome italiano, mas isso não muda nada no seu direito.

Quando alguém nos procura pedindo ajuda para iniciar o processo, é importante destacar que, antes disso, essa pessoa precisa perguntar aos familiares sobre seus antepassados e, a partir disso, já se descobre o Dante Causa e, neste contexto, passa a pleitear a cidadania italiana. Sem isso, infelizmente, não é possível iniciar o processo de aquisição da dupla cidadania. Caso não seja encontrado o Dante Causa logo de cara, é iniciado então o processo no departamento de genealogia, com profissionais que vão em busca de documentos para provar sua ligação com a Itália. Isso acontece por meio da pesquisa da árvore genealógica, conseguindo, a partir de certidões, encontrar um parente importante

O Dante Causa reúne documentos básicos e necessários para iniciar a aquisição, como o Atto di Nascita, como se fosse uma certidão de nascimento; certidão de matrimônio, já que comprova o nome do cônjuge, ou uma certidão de óbito. Ou seja, qualquer dado é relevante para iniciar esse processo.

Como dica importante: se você já tem em mente um ascendente de família com ligação à Itália, busque informações, como nome completo, data de nascimento, local de nascimento e nome dos pais (filiação). Apesar de ser um processo complexo e de tempo necessário para ser concluído, quando finalizado, é gratificante por emanar suas verdadeiras raízes italianas!

Eduardo Velloso é CEO da Trastevere, assessoria especializada no reconhecimento da cidadania italiana.