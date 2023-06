Um mau começo

Da Redação



09/06/2023 | 09:45



Respeitar o dinheiro do contribuinte é premissa básica de qualquer agente público. Mas parece essa não ser uma preocupação do reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo (PSD), instituição que é mantida, também, com os impostos pagos por são-caetanenses, além das mensalidades dos alunos. <EM>

Como mostra reportagem desta edição do Diário, Prearo parece não estar nem um pouco disposto a cumprir determinação judicial de dezembro do ano passado, que o obrigou a parar de pagar gratificação de ensino superior a funcionários da instituição e não conceder novos pagamentos, justamente pelo fato de que ter diploma universitário é algo inerente às ocupações, o que, por si só, já mostra a incoerência deste tipo de pagamento.

Liminar concedida pelo juiz Dagoberto Jerônimo do Nascimento foi clara ao mostrar que o reitor da USCS desrespeita a lei municipal 5899/2020, que revogou a lei 1343, de 9 de março de 1965, responsável por garantir tal privilégio. Na decisão, o magistrado foi didático: “o perigo de dano é evidente, haja vista o prejuízo ao erário decorrente de percebimento de gratificação extinta na legislação municipal de São Caetano”.

Mas Prearo não aceitou. Além de manter o pagamento extra, foi ao Tribunal de Justiça alegar que a lei extinta tratava exclusivamente dos servidores da administração direta. Mas a lei não faz nenhuma referência a isso. Simplesmente manda cessar o benefício. A Justiça permitiu que fosse mantido o pagamento, mas proibiu novas gratificações, já que há ação de insconstitucionalidade em curso. Prearo parece pagar para ver. Com o dinheiro dos outros.

Vaidoso como é, Prearo não esconde mais que foi picado pela mosca azul do poder e que está disposto a ser o candidato governista a prefeito de São Caetano. E, a levar em consideração seu pouco apreço pelo bom uso do dinheiro público, já é possível dizer que ele começou muito mau sua caminhada na política.