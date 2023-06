Preta Gil participa de show de Ivete Sangalo depois de fim de radioterapia e se emociona

09/06/2023 | 09:11



Depois de emocionar a todos ao mostrar o fim de suas sessões de radioterapia, Preta Gil, que enfrenta o tratamento contra um câncer no intestino, emocionou mais uma vez. Provando que quem tem amigo, tem tudo, ela subiu ao palco ao lado de Ivete Sangalo durante um show da cantora baiana em São Paulo na noite da última quinta-feira, dia 8.

A filha de Gilberto Gil foi às lágrimas, sendo amparada por Ivete, e depois cantou para o público que acompanhava a micareta, evento que acontece em meio às comemorações no Mês do Orgulho LGBTQIA+.

Preta subiu ao palco e deu uma palinha, para alegria dos fãs, ao cantar o hit Sinais de Fogo, um de seus maiores sucessos.

Lembrando que após as sessões de radioterapia, Preta fará dois meses de pausa no tratamento para depois seguir para uma cirurgia de retirada do tumor.