Gabi Martins dá 50 mil reais de presente de aniversário para a irmã

09/06/2023 | 09:10



Olha só esse carinho que Gabi Martins deu para a sua irmã mais velha! No dia do aniversário de Carolina Martins, que fez 30 anos de idade este ano, a cantora, de 26 ano, resolveu fazer uma surpresa daquelas para a irmã. A loira deu um vale no valor de 50 mil reais para ela, e compartilhou o momento no Instagram.

Carolina ficou surpresa com o presente, é claro! E Gabi pediu para que a mãe delas, Maira, gravasse a reação da irmã.

- Mentira. Eu estou chocada. Não precisa disso não, disse ela ao ver do que se tratava um envelope que Gabi entregou para a irmã.

Com a ajuda da mãe, a ex-participante do BBB colocou um papel escrito Vale R$ 50 mil dentro do envelope para entregar para Carolina.

- Eu vou dar um presente para ela, e espero que ela goste. Vocês não têm noção do que é. Eu acho que ela vai ficar chocada, disse Gabi antes de fazer a surpresa.

Depois, Gabi voltou para as redes sociais explicando o porquê do presente. A cantora disse que a irmã estava fazendo 30 anos de idade, que é uma data importante, e que vai se casar este ano, o que muda a vida de qualquer pessoa. Por isso, ela decidiu fazer a surpresa.