São Bernardo FC é derrotado pelo Floresta, no Ceará

Da Redação



09/06/2023 | 08:54



O São Bernardo FC perdeu para o Floresta, por 2 a 0, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Apesar da derrota, o Tigre segue na liderança da competição, com 15 pontos.

Os gols dos donos da casa foram marcados por Marllon, aos dois minutos do primeiro tempo, e Romarinho, aos 51 do segundo.

A partida começou movimentada. E logo no início, Marllon aproveitou um passe em profundidade feito por Matheus Rocha. Ele chutou forte, no canto, e abriu o marcador.

Após o gol, o São Bernardo tentou se arrumar para buscar o empate. O Tigre passou a ter mais posse de bola e chegou até a balançar as redes com João Carlos, que aproveitou a bola largada pelo goleiro após o chute de Romisson, mas o juiz viu falta no lance e anulou o gol.

Com a vantagem, os donos da casa apenas administravam a partida. E, nos contra-ataques, puxados principalmente por Matheus Rocha, na direita, tentavam matar a partida.

As duas equipes voltaram para o segundo tempo com modificações, mas o jogo continuava na mesma pegada, com os times se alternando em jogadas de ataque, mas sem efetividade.

O confronto já estava nos acréscimos e o Tigre tinha um jogador a mais, já que Buba foi expulso após tomar o segundo amarelo, quando saiu o segundo gol do Floresta. Vitinho fez ótima jogada individual e tocou para Romarinho, que chutou na saída de Alex Alves para ampliar o placar.

O Tigre segue de Fortaleza para Belém do Pará, onde encara o Paysandu, na segunda-feira.