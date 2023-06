Santo André realiza ArraiAu Pet no Parque Celso Daniel no domingo

Da Redação



09/06/2023



O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal promove no domingo, das 9h às 13h, o ArraiAu Pe, na tenda amarela do Parque Celso Daniel. Além da diversão, o evento inédito terá atendimento veterinário, aplicação de medicamento contra pulgas, carrapatos e parasitas, cãominhada, sorteio de brindes, concurso de fantasia caipira e entrega de prêmios aos três melhores colocados.

O vencedor ganhará um voucher de R$ 200 para compras em pet shop e um auxílio para tratamento periodontal, conforme regras do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. O segundo colocado também será premiado com um voucher de R$ 200 em compras no pet shop. Para o terceiro colocado será fornecido um pacote de banho completo.

Haverá pré-cadastro do atendimento veterinário através de um formulário do Google (https://forms.gle/3LQaGRgZVBham6u9)

“Esta é mais uma inovação que estamos realizando para alegria dos pets e dos seus tutores. Mas não se trata apenas de uma festa, é também um momento de conscientização e aprendizagem visando a proteção dos nossos animaizinhos”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

Na Cãominhada, tutores e seus pets vão caminhar da tenda amarela até o Pet Parque e retornar para a tenda, onde acontecerá o concurso de fantasia caipira e a premiação na sequência.

Aproveitando a ocasião, especialistas estarão presentes para orientar os tutores sobre maus tratos, doenças e tratamentos. São considerados maus tratos contra animais atitudes como: abandono, agressões físicas, mutilação ou envenenamento, mantê-lo preso a correntes e cordas, deixá-lo trancado em espaços reduzidos ou desprotegidos contra o sol, chuva, frio e sem ventilação, não alimentar de forma adequada e diariamente, submeter a tarefas exaustivas e espetáculos que possam causar pânico e estresse, além de não levar o animal ao veterinário em casos de doença e ferimento.

O Parque Celso Daniel está localizado na Avenida Dom Pedro II, 940, no Bairro Jardim.