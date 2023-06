Nos EUA, Trump confirma ter sido indiciado em investigações sobre documentos confidenciais

09/06/2023 | 07:23



O ex-presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira, 8, que seus advogados o informaram que ele havia sido indiciado e convocado para o tribunal federal em Miami na próxima terça-feira, 13, sob acusações federais decorrentes do armazenamento de documentos confidenciais do governo em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida.

"A administração corrupta (do presidente Joe) Biden informou aos meus advogados que fui indiciado, aparentemente devido ao trote das caixas", escreveu Trump, em sua Truth Social Platform.

As acusações federais aprofundam o perigo legal de Trump no momento em que a corrida presidencial de 2024 esquenta - com ele figurando como o favorito para a indicação republicana. O ex-presidente já enfrenta acusações criminais em Nova York sobre seu papel em um pagamento clandestino a uma estrela de filmes pornográficos na véspera da eleição de 2016. Fonte: Dow Jones Newswires.