OUKITEL WP26: smartphone oferece ótima experiência ao ar livre

Da Redação

Do 33Giga



09/06/2023 | 01:57



A OUKITEL, fabricante líder mundial de dispositivos móveis, lançará seu novo smartphone Oukitel WP26 em 12 de junho. Este dispositivo foi especialmente projetado para pessoas corajosas e ativas que gostam de acampamentos ao ar livre e desafios extremos.

Função de luz de acampamento: a melhor companhia para explorar o ar livre

O OUKITEL WP26 não é apenas um smartphone, mas também possui uma função de luz de acampamento integrada. Com um alto brilho de 1200 lúmens, você pode desfrutar de iluminação brilhante e uniforme em atividades ao ar livre à noite.

Desempenho de três provas: um parceiro externo sólido e confiável

O Oukitel WP26 passou por testes rigorosos para atender aos padrões de resistência a poeira e água IP68 e aos padrões de resistência a quedas MIL-STD-810G, garantindo confiabilidade sob condições extremas. Seja no deserto, floresta tropical, montanha ou praia, este smartphone pode desafiar o limite com você.

Superpotência: chipset MT6779 e processador octa-core

O OUKITEL WP26 está equipado com um poderoso chipset MT6779 (P90), equipado com um processador octa-core, integrando dois núcleos Cortex-A75 com frequência principal de 2,2 GHz e seis núcleos Cortex-A55 com frequência principal de 2,0 GHz. Essa tecnologia avançada garante que o dispositivo funcione sem problemas e responda rapidamente a vários comandos em qualquer situação, proporcionando o máximo desempenho.

Armazenamento ilimitado: 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno

O smartphone Oukitel WP26 oferece amplo armazenamento para todos os seus arquivos e aplicativos. Com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno uMCP (UFS+LPDDR4x), você terá muito espaço para todas as suas fotos, vídeos, músicas e muito mais. Agora você tem tudo ao seu alcance sem se preocupar em ficar sem espaço.

Bateria potente: uma fonte de energia para bateria de longa duração

O OUKITEL WP26 está equipado com uma grande bateria com capacidade de 10000mAh, proporcionando-lhe uma bateria de longa duração. Quer seja um longo acampamento, caminhada ou aventuras ao ar livre, você pode ter certeza de que não precisará recarregar com frequência. Deixe você aproveitar a diversão ao ar livre sem se preocupar em ficar sem bateria.

Avanço: experimente uma jornada excepcional de smartphone

O OUKITEL WP26 está equipado com um ecrã FHD+ de 6,58 polegadas com uma resolução de 2408 x 1080 pixels, permitindo-lhe desfrutar de uma experiência visual realista e uma qualidade de imagem nítida. Seja assistindo a vídeos, jogando ou navegando na web, o WP26 pode apresentar conteúdo detalhado e vívido.

Funções ricas: atenda às suas múltiplas necessidades

Além das luzes de acampamento, desempenho de três provas, bateria poderosa e grande memória, o OUKITEL WP26 também possui muitas funções poderosas. Está equipado com uma câmara traseira de 48MP e uma câmara frontal de 16MP, permitindo-lhe captar todos os momentos importantes da sua vida. Quer esteja fotografando durante o dia ou à noite, você pode obter fotos e vídeos de nível profissional.

Além disso, o Oukitel WP26 também suporta a função NFC para pagamento sem contato e transmissão de dados, trazendo um estilo de vida mais conveniente. O leitor de impressão digital está localizado na lateral do telefone, que pode desbloquear o telefone com rapidez e segurança e proteger sua privacidade. Funções de sensor avançadas integradas, como gravidade, luz, sensor magnético e giroscópio para fornecer uma experiência de usuário mais inteligente.

Estreia Mundial: Wonderful Early Access

O Oukitel WP26 fará sua estreia global no dia 12 de junho, com promoções exclusivas na plataforma AliExpress. Durante o evento, os smartphones com preço original de US$ terão um desconto especial, que custará apenas US$ 179,99. Esta é uma grande oportunidade para você possuir o smartphone OUKITEL WP26, um telefone poderoso, confiável e durável a um preço atraente.

O smartphone Oukitel WP26 estará disponível na promoção AliExpress World Pre

miere a partir de 12 de junho. O smartphone, que normalmente é vendido por $ 189,99, está à venda com desconto de $ 179,99 durante o evento, permitindo que você adquira o smartphone OUKITEL WP26 a um preço atraente. Esta é uma grande oportunidade que você não pode perder para ter um ótimo smartphone dentro do seu orçamento. Além disso, use o seguinte código exclusivo: OUKITELWP26S ($20) para obter um desconto maior! O período da promoção é de 12 a 18 de junho de 2023.

Para obter mais detalhes sobre esses produtos interessantes, visite o site oficial da Oukitel.