KIESLECT Ks Pro: estreia mundial de um relógio inteligente que rompe barreiras tecnológicas

Da Redação

Do 33Giga



09/06/2023 | 01:57



Especial de 8º aniversário: lançamento em 12 de junho com descontos exclusivos

A conhecida marca de tecnologia KIESLECT tem o orgulho de anunciar o próximo lançamento de seu inovador relógio inteligente KIESLECT Ks Pro. Projetado especificamente para atender às necessidades de elites e jovens profissionais, este dispositivo de ponta combina funcionalidade superior, tecnologia avançada e design elegante para oferecer uma experiência de usuário incomparável. Para comemorar o 8º aniversário da marca, KIESLECT Ks Pro será lançado em 12 de junho com uma emocionante oferta promocional, use o código exclusivo: KIESKSPRO ($ 10), o preço é de apenas $ 95 por tempo limitado. O período da promoção é de 12 a 18 de junho PST.

Apresentando o Ks Pro: uma revolução em smartwatches

O KIESLECT Ks Pro define um novo padrão para relógios inteligentes com uma grande tela AMOLED de 2,01″. A tela colorida vibrante com resolução de 410×520 pixels permite que os usuários visualizem facilmente dados e métricas. traz experiência visual de imersão.

O KIESLECT Ks Pro está equipado com o inovador KIES OS 2.0, que fornece uma interface de usuário mais rápida e suave. O sistema operacional integra-se perfeitamente com o aplicativo, permitindo que os usuários insiram facilmente dados pessoais e acessem informações vitais de saúde, como frequência cardíaca, respiração, níveis de estresse e análise do sono. Acompanhe seu estado de saúde e acompanhe seu progresso de saúde.

Sua saúde, suas prioridades: alertas anormais de frequência cardíaca

O KIESLECT Ks Pro está equipado com uma função precisa de monitoramento da frequência cardíaca, com foco na saúde cardiovascular. Defina um limite de frequência cardíaca personalizado e o Ks Pro irá lembrá-lo a tempo quando detectar uma situação anormal. Esteja informado e tome medidas proativas para reduzir o risco de possíveis complicações, como fibrilação atrial.

Companheiro perfeito para um estilo de vida ativo: 100 modos esportivos e IP68 à prova d’água

O KIESLECT Ks Pro é o companheiro perfeito para os amantes de esportes e pessoas ativas. Possui 100 modos esportivos integrados, incluindo corrida, ciclismo, natação e ioga, etc., para ajudá-lo a rastrear e registrar dados de várias atividades esportivas. Esteja você se exercitando na academia ou explorando ao ar livre, o Ks Pro pode registrar com precisão o tempo de exercício, as calorias queimadas e as alterações da frequência cardíaca para ajudá-lo a avaliar e melhorar o efeito do treinamento.

Além disso, o Ks Pro foi projetado para atender às demandas de um estilo de vida ativo. Com classificação IP68 à prova d’água, é resistente à lavagem das mãos, gotas de chuva e suor. Esteja você superando seus limites durante um treino intenso ou abraçando os elementos em uma aventura ao ar livre, o Ks Pro é durável e confiável, garantindo que ele acompanhe todos os seus movimentos.

Conexão perfeita: chamadas BT5.2 estáveis e claras

A comunicação é fundamental, mesmo quando você está em trânsito. O KIESLECT Ks Pro permite chamadas cristalinas e ininterruptas com sua conexão BT5.2 estável. Esteja você correndo, dirigindo ou ocupado na cozinha, você pode facilmente atender, rejeitar e fazer chamadas sem esforço. Fique conectado sem comprometer a qualidade do som ou se preocupar com chamadas perdidas.

Design elegante e estilo personalizado: alças intercambiáveis e ótima aparência

O Ks Pro usa uma caixa de aço inoxidável bem trabalhada com um espelho de vidro de safira resistente ao desgaste, mostrando uma aparência nobre e elegante. Além disso, o Ks Pro também oferece dois tipos de pulseiras de relógio intercambiáveis, permitindo que você misture e combine de acordo com diferentes ocasiões e preferências pessoais.

Com uma conexão Bluetooth com seu telefone, você pode receber facilmente chamadas, mensagens de texto e notificações de mídia social sem perder nenhuma informação importante. O Ks Pro também oferece suporte a configurações de interface personalizadas, permitindo que você ajuste a exibição de temas, planos de fundo e widgets de acordo com suas preferências, mostrando seu estilo de personalidade único.

O KIESLECT Ks Pro vem equipado com uma variedade de recursos práticos para ajudar os usuários a maximizar sua produtividade e prazer. Esses recursos incluem a funcionalidade de tela dividida para multitarefa eficiente, o recurso “Find My” para localizar dispositivos perdidos, jogos integrados para entretenimento em movimento, resposta de mensagem assistida por voz para economizar tempo e notificações inteligentes que podem ser personalizadas para entregar apenas as atualizações mais importantes.

Uma nova era de smartwatches: KIESLECT Ks Pro

O relógio inteligente KIESLECT Ks Pro é ideal para elites e jovens profissionais. Ele combina tecnologia avançada com design elegante para fornecer excelente funcionalidade e experiência do usuário. Esteja você procurando um estilo de vida saudável e ativo ou moda e estilo individual, o Ks Pro pode atender às suas necessidades.

Por ocasião do 8º aniversário da marca KIESLECT, KIESLECT Ks Pro será lançado em 12 de junho, usando o código exclusivo: KIESKSPRO ($ 10), e o preço é de apenas $ 95 por tempo limitado. A venda será realizada de 12 a 18 de junho, PST. Agarre esta oportunidade e experimente uma nova era de relógios inteligentes com KIESLECT Ks Pro.

Sobre o KIESLECT

Fundada em 2015, a KIESLECT é uma marca inovadora que redefine a indústria de relógios inteligentes. KIESLECT concentra-se na criatividade, autenticidade e tecnologia sem fio avançada para fornecer relógios inteligentes elegantes e de alta qualidade. Guiados por nossa filosofia de marca de perseverança e nunca desistir, celebramos histórias de paixão, determinação e destemor. Por meio de nossos produtos e iniciativas, nos esforçamos para inspirar as pessoas a enfrentar desafios, ultrapassar limites e moldar um mundo melhor.

Para obter mais informações sobre KIESLECT Ks Pro Smart Watch e outros produtos KIESLECT, visite o site oficial KIESLECT.