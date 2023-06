Ucrânia ataca linhas de defesa russas, em sinal de que contraofensiva pode estar em andamento

08/06/2023 | 21:57



A Ucrânia lançou ataques blindados contra forças russas entrincheiradas no sudeste do país, enquanto uma contraofensiva de alto risco por Kiev parece ter ganhado força. Autoridades ucranianas disseram que estavam realizando ataques locais nas regiões a sudeste de Zaporizhzhia e leste de Donetsk, enquanto o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as forças de Moscou repeliram as tentativas ucranianas de romper as linhas russas.

Os ataques ucranianos, que usaram veículos blindados ocidentais e unidades treinadas pelo Ocidente, parecem marcar a fase inicial do que os estrategistas militares esperam ser uma ofensiva destinada a expulsar as forças russas de cerca de 20% do território ucraniano que ocupam. A contraofensiva ucraniana marca uma nova fase crucial na guerra, que o presidente russo, Vladimir Putin, lançou em fevereiro do ano passado em um esforço para assumir o controle da Ucrânia.

A direção dos ataques sugere que a Ucrânia está avançando para o sul em direção ao Mar de Azov, um esforço amplamente esperado para cortar uma ligação entre a Rússia continental e Península da Crimeia ocupada pelos russos, base crítica para a invasão de Moscou à Ucrânia. Autoridades ucranianas disseram que não anunciariam o início da ofensiva, mas o presidente Volodymyr Zelensky disse ao Wall Street Journal há alguns dias que as forças ucranianas estavam prontas.

Forças ucranianas estavam atacando perto da cidade de Orikhiv, vista como um ponto de partida para um ataque ao hub de transportes de Tokmak, crítico e ocupado pelos russos, disse a vice-ministra ucraniana da Defesa, Hanna Malyar, na quinta-feira. As forças ucranianas também lutam pela cidade de Velyka Novosilka, na região leste de Donetsk, afirmou a vice-ministra.

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que as forças russas impediram um avanço das tropas ucranianas na região sudeste de Zaporizhzhia, fazendo-as recuar com perdas significativas. Autoridades ucranianas não fizeram comentários detalhados sobre os resultados dos combates.

Enquanto isso, na quinta-feira, Zelensky visitou Kherson, que foi inundada pela destruição de uma barragem. Junto com autoridades locais e assessores, o presidente visitou a parte atingida pela enchente da cidade antes de sair em um comboio de veículos. Equipes de resgate se moviam pelas ruas alagadas, mesmo com o som de artilharia, um sinal da batalha contínua com as forças russas nas proximidades.

Horas depois, forças russas bombardearam a cidade, atingindo um centro de evacuação que Zelensky havia visitado no início do dia, interrompendo as evacuações e esvaziando as ruas. O chefe da administração militar da região de Kherson, Oleksandr Prokudin, disse que as forças russas atacaram o centro da cidade e as áreas costeiras. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas no bombardeio, de acordo com os promotores da cidade. As águas continuaram a subir em Kherson, aumentando cerca de 25 centímetros em relação ao dia anterior, de acordo com porta-voz militar ucraniano local. Fonte: Dow Jones Newswires.