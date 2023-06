Trump espera potencial denúncia contra ele em investigação sobre documentos confidenciais

08/06/2023 | 20:36



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus assessores estão se preparando para uma possível denúncia, já que promotores que lidam com investigação de documentos confidenciais foram vistos hoje em um tribunal de Miami, onde um grande júri está ouvindo testemunhas.

Os advogados do ex-presidente foram informados de que ele é alvo da investigação, a indicação mais clara de que uma acusação formal pode ocorrer em breve, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto.

O Departamento de Justiça define um "alvo" como alguém contra quem os promotores têm provas substanciais que ligam a um crime. "O sinal é cada vez mais de que as acusações contra o ex-presidente serão na Flórida", disse Brandon Van Grack, ex-promotor do Departamento de Justiça e advogado-chave de uma antiga equipe de advogados especiais que investigou os laços entre a Rússia e a campanha de Trump em 2016.

Em um esforço para se antecipar a uma possível denúncia, assessores têm procurado aliados de Trump no Congresso nos últimos dois dias para se prepararem para ir à televisão e fazer defesas do ex-presidente, segundo outra fonte familiarizada com o assunto. As pessoas falaram sob condição de anonimato para discutir assuntos relacionados ao processo.

Enquanto isso, um grande júri em Miami ouviu pelo menos uma testemunha adicional nesta semana enquanto os sinais continuavam a aumentar de que promotores estavam se preparando para uma possível denúncia relacionada ao manuseio de centenas de documentos confidenciais na casa de Trump na Flórida, Mar-a-Lago.

Na segunda-feira, os advogados de Trump se reuniram com funcionários do Departamento de Justiça em Washington para argumentar contra uma denúncia, saindo do prédio menos de duas horas depois sem comentários. Trump, por sua vez, publicou postagens nas redes sociais nesta semana sugerindo que espera ser acusado e intensificou os ataques ao conselheiro especial Jack Smith e sua equipe. E um promotor importante da equipe, David Harbach, foi flagrado por um jornalista da Associated Press do lado de fora do tribunal nesta quinta-feira.

Advogados de Trump não retornaram as ligações com pedido de comentários. Um porta-voz de Trump não confirmou ou negou o recebimento de uma carta, e uma porta-voz do Departamento de Justiça se recusou a comentar.