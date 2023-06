Com festa de Paquetá e Palmieri em estádio lotado, West Ham celebra título da Liga Conferência

08/06/2023 | 20:09



O West Ham comemorou o título da Liga Conferência com tudo que tem direito. Após vencer a Fiorentina, em Praga, por 2 a 1, o clube inglês desembarcou e foi recebido por milhares de torcedores nas ruas de Londres nesta quinta-feira. O jejum de conquistas foi longo. O time não levantava uma taça há 43 anos.

Os brasileiros Emerson Palmieri e o meia Lucas Paquetá foram alguns dos jogadores mais emocionados com a conquista. Eles desfilaram em carro aberto e foram ovacionados durante todo o trajeto.

A festa continuou no estádio Olímpico de Londres, com direito à volta olímpica e à "dancinha do Paquetá" no vestiário e no próprio gramado. Os familiares dos jogadores também estavam em campo e participaram da saudação à torcida, que compareceu em peso.

Declan Rice é o único capitão, além de Bobby Moore, a levantar um troféu continental pelo West Ham. Foi ele quem carregou a taça durante a volta olímpica.

O West Ham foi fundado em 1985 e ainda não chegou ao tão sonhado título inglês. A última, das oito conquistas, foi a Copa da Inglaterra, que aconteceu na temporada 1979/80. O clube inglês já venceu também a segunda divisão, a Supercopa da Inglaterra, e a Copa dos Campeões de Copas da Uefa.